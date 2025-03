A Polícia Civil de Minas Gerais realizou uma operação de sucesso na manhã desta quarta-feira (19) em Juiz de Fora, na Zona da Mata, que resultou na prisão de um homem de 54 anos e na recuperação de dois tratores furtados. A ação faz parte da Operação Rastro de Aço, conduzida em conjunto pelas delegacias de Muriaé, Cataguases e Juiz de Fora, visando desmantelar uma organização criminosa especializada em furtos de tratores, gado e equipamentos agrícolas.

Investigação e localização dos veículos

As investigações começaram em 13 de março, logo após o furto de dois tratores avaliados em R$ 360 mil. A partir de levantamentos do setor de inteligência, os policiais identificaram os veículos usados no crime e os suspeitos envolvidos, incluindo uma mulher de 50 anos e dois homens, de 24 e 32 anos.

Na última segunda-feira (17), policiais encontraram um caminhão utilizado no furto escondido em um sítio no bairro Igrejinha, na zona norte de Juiz de Fora. Com as evidências reunidas, a PCMG solicitou e obteve um mandado de busca e apreensão junto ao plantão judiciário de Muriaé. Os tratores foram localizados no bairro Humaitá, na zona rural de Juiz de Fora.

Durante a operação, além do caminhão usado no crime, os policiais encontraram outros veículos de procedência duvidosa, peças de automóveis desmontados – sugerindo a existência de um desmanche clandestino – e grande quantidade de fios de alta tensão, possivelmente furtados.

O responsável pelo local, já conhecido no meio policial, foi preso em flagrante pelos crimes de associação criminosa e receptação. As investigações continuam para a identificação e captura de outros integrantes da organização criminosa, bem como para a recuperação de possíveis outros bens furtados.