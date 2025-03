A Polícia Civil de Minas Gerais informou que mais um envolvido no homicídio de Sebastião Felipe Ladeira se apresentou na manhã desta segunda-feira (28) na Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios.

O suspeito de 31 anos, oitavo investigado preso, foi ouvido pela delegada Camilla Miller e será encaminhado ao Sistema Prisional. Ao todo são 10 pessoas investigadas.

O caso

Felipe foi espancado até a morte, no domingo (23), em Juiz de Fora. A vítima foi morta após um desentendimento dentro de uma boate. Segundo informações do Boletim de Ocorrência (BO), o homem teria sido colocado dentro do porta-malas de um carro e levado para uma rua próxima ao Estádio Municipal, onde sofreu as agressões. O proprietário e seguranças foram detidos por omissão e levados à delegacia. O motivo da briga não foi informado.

O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local, constatou a morte da vítima.

A polícia Civil já prendeu sete suspeitos até o momento.

