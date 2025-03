A Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (SEDUPP), autuou uma empresa que executa o loteamento na região Norte.

A empresa, que estava realizando um serviço de instalação de rede de captação no subsolo em um loteamento, danificou a via e o acesso à ponte que vai à Av. Dr. Simeão de Faria, e foi autuada devido ao não cumprimento das normas de recuperação das vias após as intervenções. A empresa foi notificada previamente sobre a obrigação de restaurar as vias e manter os locais limpos após os serviços, mas não cumpriu as determinações.

Os responsáveis pela empresa receberam um auto de infração por conspurcação da via pública que pode gerar o valor de 6.483,95 reais e intimados a realizar a limpeza e desobstrução da via. A população pode ajudar realizando denúncias pelo WhatsApp da fiscalização: 3690-7984.