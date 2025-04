Vereadores denunciaram problemas de saúde do trabalhador e impactos ambientais da Nexa em Audiência Pública, realizada nesta terça-feira (22), em Juiz de Fora.

“É muito grave o que está acontecendo. Há muitos anos a gente vem acompanhando o que está acontecendo com os trabalhadores da Nexa. A gente vem acompanhando a quantidade de trabalhadores acontecendo e CATs abertos por contaminação”, alertou a vereadora Laiz Perrut (PT) se referindo à Comunicação de Acidente de Trabalho. Ela fez esse alerta durante a Audiência Pública na Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) para tratar das condições de trabalho e contaminação da empresa Nexa Resources. O encontro aconteceu no Plenário da Casa Legislativa, na manhã desta terça-feira, 22. E teve a presença de vereadores, trabalhadores da empresa, moradores da região, representantes do Sindicato dos Metalúrgicos e interessados.

A Audiência Pública foi convocada pela vereadora Laiz Perrut. Ela afirmou que esteve em visita ao Bairro Igrejinha para conversar com moradores e recebeu deles a denúncia de que há muitos com doenças de pele provocadas pela poeira da Nexa. “Eu estava numa casa, cujo telhado era de telha galvanizada. E havia buracos. Os moradores disseram que foram provocados pela poeira da Nexa. Se faz isso no metal, imagina na saúde do trabalhador, da trabalhadora e de quem vive ao redor”, questiona.

A planta da Nexa Resource, em Juiz de Fora, está localizada no Bairro Igrejinha, Zona Norte da cidade, e funciona como uma refinaria de zinco. No site da empresa, há informações de que as operações começaram em 1980 e, em 2021, produziu 81 mil toneladas de zinco metálico.

Ações trabalhistas

Durante o encontro, o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, João César da Silva, afirmou que a entidade está movendo ação judicial por conta das denúncias de adoecimento dos trabalhadores. Ele diz que há casos de câncer, doenças de pele e respiratória. “Estamos falando de contaminação dos trabalhadores e moradores do entorno. Todos estão sujeitos ao zinco, chumbo e cádmio. E o que nós cobramos é proteção coletiva. Isso a empresa não faz”.

O advogado do Sindicato, Rodrigo Vidal, afirmou que a entidade move ação judicial cobrando reparação de danos e tratamento médico para os trabalhadores. Ele também alertou que há estudos publicados pela Universidade Federal de Juiz de Fora constatando que o Córrego de Igrejinha está contaminado. “Os valores de metal encontrados no córrego estão acima do permitido pela legislação vigente. Zinco está 20 vezes mais, cádmio 20 vezes e chumbo 30 vezes”.

Ricardo Nascimento Pereira é funcionário da Nexa e morador de Igrejinha. Durante a audiência, ele denunciou que a infraestrutura da empresa está corroída pelo zinco. “Está tudo corroído e não tem prevenção desses danos”.

Ao longo da audiência, vereadores se manifestaram sobre a gravidade das denúncias. O presidente da Câmara, vereador Zé Márcio-Garotinho (PDT), alertou que, para uma empresa desse porte se instalar, há condicionantes a serem cumpridos, e que não há preço que pague os danos causados à saúde dos trabalhadores. Durante o encontro, foi sugerido o envio de uma representação ao Ministério Público do Meio Ambiente, às secretarias Estadual e Municipal de Saúde e à Secretaria de Obras. Os vereadores, por sua vez, concordaram com a criação de uma Comissão Especial para tratar do tema.

A empresa Nexa foi convocada para a reunião. No entanto, não enviou representantes, mas uma correspondência assinada pelo gerente-geral, José Maximino Ferron. Na carta, informou que tem compromisso com a comunidade e com os trabalhadores. Ferron disse ainda que trata com seriedade a saúde dos trabalhadores e dos moradores das comunidades no entorno. “Exames são feitos com regularidade e, em conformidade com todos os parâmetros vigentes, em todos os trabalhadores”.

Além da vereadora proponente, Laiz Perrut, e do presidente da Câmara, vereador Zé Márcio-Garotinho, participaram da audiência os vereadores André Luiz Vieira (REPUBLICANOS), Cida Oliveira (PT), Fiote (PDT), Juraci Scheffer (PT), Letícia Delgado (PT), Maurício Delgado (REDE), Negro Bússola (PV), Roberta Lopes (PL) e Sargento Mello Casal (PL).