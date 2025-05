O Serviço de Práticas Integrativas e Complementares, vinculado à Secretaria de Saúde (SS) de Juiz de Fora, organiza um projeto piloto para implementar o uso de plantas medicinais e fitoterápicas no município. A fitoterapia é uma prática terapêutica que utiliza plantas para promover a saúde, aliviar sintomas e prevenir doenças. Essa abordagem é uma das formas mais antigas de cuidado, presente em diversas culturas ao redor do mundo há milhares de anos.

Segundo a Prefeitura, o lançamento do projeto acontecerá na próxima quinta (29), das 14h às 16h, no Anfiteatro das Pró-Reitorias da Universidade, em um evento aberto ao público. Essa é uma parceria técnico-produtiva entre a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O objetivo é capacitar, manipular e dispensar fitoterápicos de forma segura. A iniciativa piloto foi aprovada e financiada pelo Ministério da Saúde, pensando especialmente nos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de Juiz de Fora.

Uma das vantagens da fitoterapia é o uso de recursos naturais, muitas vezes acessíveis e com menor risco de efeitos colaterais, especialmente quando utilizados de forma adequada. Além disso, ela pode atuar como um complemento aos tratamentos convencionais, ajudando a promover o bem-estar geral e a prevenção de doenças.

A Farmácia Universitária da UFJF será responsável pela manipulação e entrega dos fitoterápicos. O Serviço de Práticas Integrativas da Prefeitura de Juiz de Fora também fará a entrega aos usuários.

Durante a execução do projeto, serão incluídos fitoterápicos já presentes na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), tornando-os acessíveis à população. Inicialmente, serão trabalhadas cinco plantas medicinais, selecionadas com base no perfil epidemiológico da comunidade, na experiência de médicos e farmacêuticos e nos relatos dos agentes comunitários de saúde, que identificaram o uso dessas plantas no dia a dia das comunidades.

Os fitoterápicos que serão manipulados e dispensados incluem: cúrcuma, cúrcuma com piperina, passiflora, melissa, valeriana, castanha-da-índia, gel de arnica e tintura de sálvia.