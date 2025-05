Na noite desta quarta-feira (28), um homem de 38 anos foi preso no bairro Vitorino Braga, em Juiz de Fora, conduzindo uma Toyota Hilux preta com sinais de adulteração. A abordagem foi realizada por militares do 1º Pelotão CHOQUE da 135ª Companhia da Polícia Militar durante patrulhamento de rotina.

De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo possuia a placa RJM4I08 e era suspeito de ser clonado, tendo possivelmente participado de um roubo a um posto de combustíveis ocorrido em 26 de março deste ano.

Após a abordagem, os policiais realizaram diligências e constataram diversos indícios de adulteração. Consultas ao sistema informatizado da PM revelaram que o veículo original havia sido tomado de assalto na cidade do Rio de Janeiro. A placa atual, por sua vez, pertence a um carro registrado no estado de Mato Grosso.

Diante dos fatos, o condutor, identificado como S. R. D., com passagens criminais anteriores, recebeu voz de prisão por receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele foi conduzido à delegacia de plantão, e o carro foi apreendido.