A Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (Sedupp) e da Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva (Emcasa), vai realizar, na próxima sexta-feira (6), a entrega oficial dos títulos de propriedade aos moradores da Comunidade Cigana do bairro Igrejinha. A iniciativa faz parte do Programa Título Legal, política pública voltada à regularização fundiária urbana social.

Para os ciganos, será entregue somente um título de propriedade, por ser somente um terreno. Com essa regularização, dez famílias passarão a ter, formalmente, a posse de seus imóveis, o que garante segurança jurídica, acesso a crédito, transmissão legal para herdeiros e valorização patrimonial. Trata-se de um momento histórico para a região e, principalmente, para a comunidade que aguardava pelo reconhecimento legal de suas casas.

O processo de regularização fundiária envolve etapas como levantamento topográfico, diagnóstico social, análise documental e validação cartorial. Após todo esse trabalho, os moradores receberão, pela primeira vez, os documentos oficiais de propriedade de suas casas.

A Comunidade Cigana é um dos 13 núcleos urbanos incluídos no Programa Título Legal, junto a comunidades como Arco Íris, Santa Paula, Alto Santo Antônio, Terra Nostra, Portal Formoso, entre outras.