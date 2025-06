A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na manhã desta terça-feira (3), uma mulher de 32 anos no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Juiz de Fora, Zona da Mata mineira. Ela é investigada por integrar um grupo criminoso especializado em estelionato virtual, por meio do chamado "golpe do intermediário". Os crimes foram cometidos de dentro de unidades prisionais no Mato Grosso do Sul.

A ação integra a operação Medius, coordenada pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), com apoio das Polícias Civil e Penal de Mato Grosso do Sul, além da PCMG. Em Juiz de Fora foram cumpridos um mandado de prisão temporária e um de busca e apreensão contra a investigada.



De acordo com o delegado Pedro Jahara, que coordenou os trabalhos da equipe da 1ª Delegacia Regional em Juiz de Fora, a suspeita é apontada como responsável pela movimentação financeira de grande parte dos valores obtidos por meio dos golpes. "Na casa dela foram apreendidos diversos cartões bancários e um celular, que serão periciados", destacou.

Em Mato Grosso do Sul, a operação resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão temporária e um de prisão preventiva na cidade de Amambai. Também foi cumprido mandado de busca em uma unidade prisional daquele estado.

As investigações são conduzidas pelo Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri) da PCGO, sediado em Porangatu (GO), e foram iniciadas após a vítima de um dos golpes comunicar o crime. O prejuízo, relacionado à negociação fraudulenta de uma máquina agrícola, foi estimado em cerca de R$ 200 mil.

