Um acidente entre dois veículos de passeio deixou uma pessoa morta e outra ferida na tarde desta terça-feira (3), na BR-267, altura do km 81, em Juiz de Fora. A batida envolveu um Chevrolet Classic e um Renault Kangoo, ambos conduzidos apenas pelos respectivos motoristas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o motorista do Chevrolet Classic, um homem de 49 anos, já sem sinais vitais e preso às ferragens. Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, foi realizado o desencarceramento da vítima.

Já o condutor do Renault Kangoo, de 46 anos, foi localizado consciente e com suspeita de fratura em uma das pernas e queixando-se de dores no tórax. Ele recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado pelo Samu para o hospital.

Além do Corpo de Bombeiros e do Samu, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuou no controle do trânsito e no registro da ocorrência. As causas do acidente ainda serão investigadas.