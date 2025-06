O Shopping Jardim Norte se prepara para receber mais uma edição de seu tradicional Arraiá, mas desta vez com um motivo ainda mais especial: ajudar o Instituto Bruno, centro de referência no atendimento a pessoas com múltiplas deficiências e surdo-cegueira por paralisia cerebral, em Juiz de Fora. De quinta (5) a domingo (8), o estacionamento frontal do shopping será palco de uma grande festa junina solidária, com entrada gratuita e programação para toda a família.

Durante os quatro dias de festa, o público poderá se deliciar com comidas típicas como cachorro-quente, quentão, milho, canjica doce, maçã do amor, pipoca e caldos, além de participar de brincadeiras como pescaria, correio elegante e bingo. Toda a renda arrecadada nas barracas será revertida para o Instituto Bruno, que atua na transformação da vida de crianças e adultos com necessidades especiais, promovendo inclusão e acolhimento.

Além do aspecto solidário, a festa promete muita animação com shows, apresentações de quadrilhas, recreação infantil e até desfile pet. A programação musical conta com nomes como Roger Resende, Espirro de Bode, Forró de Cheiro, Aline Crispim, Muamba e Forrozeta, além de DJs animando os intervalos. No sábado, às 14h, a própria quadrilha do Instituto Bruno fará uma apresentação especial, reforçando o laço entre a causa e o evento.

Programação Musical

Quinta-feira (05/06)

• 20h – Roger Resende

Sexta-feira (06/06)

• 18h – Espirro de Bode

• 20h30 – Forró de Cheiro

Sábado (07/06)

• 14h – Quadrilha do Instituto Bruno

• 15h e 18h – Rodadas de Bingo

• 16h – Quadrilha + Desfile Pet com Tio Macarrão

• 17h – Recreação com Tio Macarrão

• 19h – Quadrilha Trombone e Forró na Praça

• 20h – Aline Crispim

• 21h30 – Muamba

Domingo (08/06)

• 15h e 16h – Rodadas de Bingo

• 17h – Forrozeta (1ª apresentação)

• 18h – Quadrilha

• 19h – Forrozeta (2ª apresentação)

DJ Kalango garante a trilha sonora durante todo o evento e nos intervalos entre as atrações.