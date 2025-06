O Procon de Juiz de Fora notificou e suspendeu as atividades de venda da empresa ARS Comércio de Móveis e Serviços Ltda, conhecida como Casa dos Móveis. A decisão foi tomada após o órgão registrar 68 reclamações contra a loja entre dezembro de 2022 e maio de 2025.

Segundo o Procon, a maioria das queixas envolve o descumprimento de oferta, especialmente por não entrega ou demora excessiva na entrega de produtos comprados, mesmo com o pagamento já confirmado pelos clientes.

Diante da gravidade e da repetição do problema, a loja está proibida de realizar novas vendas até que regularize todas as pendências com os consumidores. Um aviso visível será fixado no local, informando a suspensão por determinação do órgão. A empresa também deverá cumprir exigências legais e apresentar documentos comprobatórios.