Organizações da Sociedade Civil (OSCs) têm até a próxima segunda-feira (30), para se inscrever no edital de chamamento público do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

As propostas devem contemplar projetos, ações e serviços voltados à promoção, proteção e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O edital prioriza iniciativas nas áreas de educação, cultura, esporte, lazer, qualificação profissional, atenção à primeira infância e cuidado com pessoas neurodivergentes. O objetivo é fortalecer ações de inclusão, desenvolvimento, apoio psicossocial e convivência familiar e comunitária.