O espetáculo Ensaio para o Fim será apresentado neste fim de semana, em Juiz de Fora, como parte da circulação mineira do projeto Mapa Teatro e Outras Linguagens. As apresentações acontecem nos dias 28 de junho, às 19h, e 29 de junho, às 18h, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), com entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente pelo Sympla.

A peça propõe uma reflexão poética sobre a brevidade da vida. Em cena, duas atrizes desafiam a linearidade do tempo e exploram temas como encontro, queda e convivência. O espetáculo convida o público a pensar os limites entre vida e morte, real e imaginário, enquanto acompanha o processo de criação de uma peça que nunca se concretiza totalmente.