A segunda edição do Fórum ESG Juiz de Fora promete aprofundar as discussões sobre os futuros da sustentabilidade, nesta quarta-feira (25), às 19h, no Moinho.

A convidada especial Isabela Rangel Petrosilo, pesquisadora do Lab de Tendências da Casa Firjan, estará presente para um bate-papo instigante sobre como a inteligência artificial está redesenhando os caminhos da sustentabilidade.

Isabela é mestra em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense, atua com Estudos de Futuros e é cocriadora do Jogo Futuros Possíveis. Em sua palestra, abordará os sinais de mudança mais relevantes no cenário global, como o crescimento dos data centers, os impactos sociais e ambientais do uso da IA e suas aplicações em processos de regeneração ambiental.

“O uso de algoritmos e tecnologias inteligentes está impactando profundamente os modelos de produção, consumo e gestão de recursos. Entender esse movimento é essencial para empresas e profissionais que desejam manter sua relevância e contribuir com soluções sustentáveis para o futuro”, destaca Isabela.

O Lab de Tendências Firjan IEL, núcleo ao qual Isabela integra, é voltado à pesquisa estratégica com o objetivo de apoiar indústrias e organizações na antecipação de temas emergentes, incentivando a inovação contínua e o pensamento de longo prazo.

Organizado pela Colibri Comunicação & Sustentabilidade, com patrocínio da agência de publicidade Go&Grow, o evento reunirá profissionais, empresas e interessados no tema ESG (Ambiental, Social e Governança) para refletir sobre as conexões entre tecnologia e os desafios do desenvolvimento sustentável.

Nesta segunda edição do ano, o Fórum ESG se consolida como um espaço de diálogo, aprendizado e articulação entre diferentes setores da sociedade, impulsionando a cultura ESG na região e conectando tendências globais às realidades locais. O movimento tem o apoio institucional do Moinho e da Rede Tribuna de Comunicação.

Diz aí, ESG abre espaço para jovens talentos:

Além da temática central, o evento marca a estreia do quadro fixo “Diz Aí, ESG”, um espaço criado para abrir o fórum com ideias frescas e provocadoras. A cada edição, um jovem talento ou projeto local será convidado a subir ao palco para apresentar soluções, provocações e propostas que dialoguem com os desafios ESG (ambientais, sociais e de governança).

Quem inaugura o quadro é Victor Souza, estudante de Moda e técnico em Vestuário, que apresenta um pitch sobre moda sustentável — setor que, mais do que nunca, precisa repensar seus processos, impactos e práticas. A proposta de Victor combina consciência ambiental, inovação e propósito, abordando como a tecnologia e a criatividade podem transformar a forma como consumimos e produzimos moda.

A iniciativa busca promover conexões entre diferentes redes e atores sociais; inovação e saberes diversos como motores de transformação; a valorização do território, reconhecendo quem atua diretamente para mudar a realidade local.

Serviço:

Fórum ESG Juiz de Fora – 2ª edição

Tema: Como a inteligência artificial está redesenhando os caminhos da sustentabilidade

Data: 25 de junho de 2025

Horário: das 19h às 21h30

Local: Moinho – Espaço Conectar – 5º andar

Convidada: Isabela Rangel Petrosilo (Lab de Tendências – Casa Firjan)

Patrocínio: Go&Grow

Inscrições link na bio do Instagram: @forum_esg_jf ou pelo: https://forms.gle/Jau1qhqHAzFXov7T7

Entrada gratuita