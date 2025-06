Juiz de Fora recebe a experiência lúdica e educativa do “Show do Bita – Crescer e Aprender”, que será apresentado no Teatro Solar, neste domingo (29), em dois horários: 16h e 19h. Com duração de 70 minutos, a apresentação é gratuita e acessível em libras, com indicação etária livre. Os ingressos para as duas sessões serão distribuídos a partir das 10h do domingo (29).

O espetáculo é uma programação para toda a família e conta com 20 músicas inéditas e clássicos de outras temporadas. O show enfatiza a importância da educação inclusiva e democrática, mostrando às crianças que a educação é uma etapa essencial para seu crescimento e desenvolvimento social. A ação integra a programação do Diversão em Cena, promovido pela Fundação ArcelorMittal.

O Mundo Bita é um fenômeno entre as famílias, com mais de 18 bilhões de visualizações e 13 milhões de inscritos no canal do YouTube. A atração faz parte da temporada 2025 do programa Diversão em Cena em Juiz de Fora. A ação foi criada pela Fundação ArcelorMittal, há 15 anos, para democratizar o acesso à cultura, por meio da oferta de espetáculos gratuitos ou a preços populares em cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Mato Grosso do Sul. Ao todo, mais de 1 milhão de pessoas já assistiram às apresentações.

Serviço:

“Show do Bita – Crescer e Aprender”

Data: Domingo (29 de junho),

Horários: 16h e 19h

Onde: Teatro Solar (avenida Presidente Itamar Franco, 2.104, São Mateus, Juiz de Fora - MG)

Apresentação gratuita - Os ingressos para as duas sessões serão distribuídos a partir das 10h do domingo (29)

Duração: 70 minutos

Classificação: Livre

Tradução em libras