Um homem foi condenado a mais de 34 anos de prisão pelo assassinato da esposa, em maio de 2018, em Juiz de Fora. O julgamento, que durou cerca de 20 horas, foi concluído na tarde desta quarta-feira (25).

O réu foi sentenciado por homicídio qualificado, com agravantes de motivo fútil, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e razões da condição do sexo feminino (feminicídio). Além disso, a pena foi acrescida por ocultação de cadáver e fraude processual. A pena foi ainda maior pelo fato do crime ter sido cometido na presença do filho do casal, que na época tinha apenas sete anos de idade.

De acordo com as investigações, após assassinar a esposa por asfixia, o homem enrolou o corpo em um edredom. Em seguida, utilizou um carrinho de supermercado para levar o corpo até o estacionamento do prédio onde moravam. Lá, colocou a vítima no carro e a transportou até uma área de mata nos arredores da cidade.

O corpo da vítima foi encontrado dez dias após o crime, sem roupas, apresentando sinais de violência no pescoço e queimaduras no rosto. O agressor foi preso em junho de 2018, quando confessou a autoria do assassinato. A pena deverá ser cumprida em regime fechado e o réu teve negado o direito de recorrer da decisão em liberdade.