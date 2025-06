Um incêndio destruiu um bar na madrugada desta quarta-feira (26) em Juiz de Fora. O caso aconteceu por volta das 4h, na Rua São Cristóvão, nº 550, no bairro Granjas Betânia.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas via COBOM e, ao chegarem ao local, encontraram o imóvel tomado pelas chamas. Foram montadas duas linhas de ataque direto para combater o foco principal do incêndio e impedir que o fogo atingisse a vizinhança.

O incêndio foi controlado e extinto. Após a fase de rescaldo e inspeção do local, a ocorrência foi encerrada. Não houve feriados.