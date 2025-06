Juiz de Fora pode estar próxima de um desfecho concreto para a retomada das obras do Hospital Regional. O objetivo é que a população possa contar com um Hospital de Pronto-Socorro com estrutura para melhor atender a população e dar mais condição de trabalho aos funcionários.

Após iniciativas do deputado Noraldino com o Governo do Estado e com o Ministério Público, o acordo para transformar o inacabado Hospital Regional no novo Hospital de Pronto-Socorro (HPS) pode acontecer na audiência de conciliação que será nesta sexta-feira (27).

Na audiência, podem ser acordadas as seguintes ações: que a Prefeitura de Juiz de Fora fique responsável pela elaboração do novo projeto, readequando a estrutura existente ao modelo de um novo HPS; Noraldino destinará emenda parlamentar específica para a elaboração dos projetos; a Prefeitura também ficará encarregada pela licitação e execução das novas obras; e o Governo de Minas assumirá o compromisso de financiar integralmente a obra do novo modelo, garantido o aporte inicial de R$ 50 milhões e o financiamento total, com desembolso dos valores de acordo com o cronograma que ainda será definido.



O cronograma dependerá do projeto que será elaborado pela prefeitura, que terá um prazo para elaborá-lo, aprová-lo, além do prazo de licitação e execução de obras.

A construção do Hospital Regional teve início há mais de uma década, com investimento de milhões de reais, mas foi paralisada por problemas técnicos, estruturais e de gestão.

O Ministério Público já acompanha formalmente as negociações.