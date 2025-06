Na tarde desta quinta-feira (26), foi oficialmente lançada, em coletiva de imprensa em Juiz de Fora, a 43ª edição do Miss Brasil Gay, o maior concurso de transformistas do país. Com data marcada para 23 de agosto de 2025, o espetáculo retorna ao Terrazzo, um dos palcos mais icônicos da história do evento, localizado na Avenida Deusdedith Salgado, 5050, bairro Salvaterra.

O Miss Brasil Gay deste ano será mais do que um desfile de beleza. Segundo o Diretor Artístico e Coordenador Nacional, André Pavam, o evento reafirma seu papel como um ato de resistência diante de desafios históricos como o preconceito, a desvalorização cultural e obstáculos financeiros. “Estamos aqui mais uma vez trazendo nossa mensagem de respeito à diversidade, por meio do glamour, da beleza, da alegria e da arte do transformismo”, declarou.

O retorno ao Terrazzo, segundo o organizador Michel Brucce, representa uma escolha estratégica e simbólica. “O local é ideal para o formato do evento e o perfil do nosso público. Em 2024, a ocupação hoteleira da cidade superou 90% durante o concurso e foram injetados mais de R$ 7,5 milhões na economia local. Com a Semana da Diversidade acontecendo no mesmo período este ano, projetamos um impacto ainda maior”, afirmou.

A 43ª edição contará com candidatas de todos os 26 estados e do Distrito Federal, disputando o cobiçado título em trajes típicos e de gala. Desde 2023, o concurso inclui também uma etapa de oratória, com perguntas de conhecimentos gerais, alinhando-se a formatos modernos como o Miss Universo. Em 2025, serão 12 semifinalistas, das quais sairão 6 finalistas – incluindo a vencedora do júri popular.

O evento será apresentado pela dupla carismática Ikaro Kadoshi e Sheila Veríssimo, e contará com performances de artistas renomados como Sheron Corrêa, Danny Cowlt, Titiago e Andréia Andrews, Marcos Marinho, com sua marcante Édith Piaf, e Uátila Coutinho, que retorna ao palco com sua personagem Hellena Borgys, vencedora do reality Caravana das Drags.

As tradicionais festas do Miss Brasil Gay também estão confirmadas e a programação completa será divulgada em breve. A venda de ingressos terá início no dia 1º de julho, pelo site oficial (www.missbrasilgay.com.br) ou presencialmente no Zine Cultural, no centro de Juiz de Fora.

Durante a coletiva, foi exibido um vídeo da atual Miss Brasil Gay, Allexa Dantas, que se despede do título conquistado em 2024 com orgulho: além da coroa, venceu também o Júri Popular e o prêmio de Melhor Traje de Gala, representando Minas Gerais.

O Miss Brasil Gay conta com apoio de parceiros como a Prefeitura de Juiz de Fora, Funalfa, Ministério da Cultura, Conselho Municipal LGBTQIAPN+, Ibis Hotel, Aquarela Fotografias e MRS, reafirmando seu status de Patrimônio Imaterial da cidade.