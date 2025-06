O Centro de Preservação da Memória Negra de Juiz de Fora e Região será inaugurado na próxima segunda-feira (30), às 19h. Na abertura, o público poderá prestigiar a exposição "Estesia", que convida a vivenciar, por meio dos sentidos e emoções, memórias historicamente silenciadas da população negra na cidade.

A cerimônia será realizada no Paço Municipal e terá acesso restrito a autoridades e convidados.

O Centro surge como um marco simbólico e concreto no processo de reparação histórica, representando um compromisso da gestão municipal com o reconhecimento e a valorização da contribuição da população negra na construção e no desenvolvimento de Juiz de Fora. O espaço também está alinhado à proposta da nova museologia, que entende os museus como territórios vivos, voltados à transformação social e à preservação das culturas populares.

A secretária de Promoção da Igualdade Racial, Giane Elisa Sales de Almeida, ressaltou a importância da inauguração como um avanço significativo na luta por memória e justiça histórica: “A criação do Centro de Preservação da Memória Negra de Juiz de Fora é o primeiro passo para a implementação do Museu da Memória Negra, um marco na história da cidade. É um gesto de reparação com uma população que teve sua memória silenciada, mas que agora passa a contar com um espaço físico para o resgate, a celebração e a valorização de sua trajetória.”

Exposição “Estesia”: A exposição inaugural, intitulada “Estesia”, foi idealizada para provocar reflexões sobre os efeitos do racismo estrutural e das heranças da escravidão, além de destacar a presença histórica da população negra na cidade. A mostra propõe um despertar sensorial diante de uma realidade marcada pelo apagamento e pela anestesia das vivências negras no espaço urbano e social.