Na manhã desta sexta-feira (27), 26 militares do 4º Batalhão de Bombeiros participaram da 16ª edição do Desafio de Inverno, em Juiz de Fora. A tradicional travessia aquática ocorreu na Represa João Penido, sob temperatura ambiente de 10°C, exigindo resistência física e mental dos participantes.

Com início antes do nascer do sol, o percurso de 1.200 metros foi concluído em cerca de 50 minutos. A atividade foi acompanhada por equipes de apoio e contou com a presença de três militares de Pouso Alegre.

O desafio integra o calendário dos 30 anos do 4º BBM e reforça o espírito de corpo, a superação individual e o preparo para situações extremas.