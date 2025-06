A Pró-reitoria de Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora lança o edital de ocupação da Galeria Helio Fádel, localizada na Reitoria no Campus-sede da UFJF. A chamada pública busca promover a democratização e o acesso à cultura, acolhendo obras de artistas e acadêmicos das mais diversas áreas culturais. O edital visa contemplar propostas que estejam em sintonia com as diretrizes institucionais, fortalecendo ações afirmativas da Universidade.

A inscrição é gratuita e on-line e estará aberta entre os dias 01 de julho e 15 de agosto de 2025. As propostas selecionadas serão executadas em qualquer período do ano, de setembro de 2025 a agosto de 2026, podendo haver prorrogação deste prazo. Os projetos podem ser individuais ou coletivos, sendo que cada proponente poderá apresentar uma só proposição. O resultado da seleção será divulgado no dia 01 de setembro de 2025, no site da Procult.

Galeria:

A galeria que homenageia Helio Fádel, arquiteto que ajudou a definir o cenário do Campus-sede da UFJF, dispõe de sete totens duplos (frente e verso), sobre bases de concreto com ornamento em madeira, localizados no corredor frontal da Reitoria, diante do portão principal. No total, são 14 painéis medindo 0,92 m x 1,86 m cada um, sendo a face do primeiro deles reservada para a apresentação escrita (plotagem) sobre a mostra.

Sua inauguração aconteceu em 9 de dezembro de 2024, com a exposição “A vida secreta das células imunes: Arte inspirada pela ciência”, da professora e pesquisadora do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFJF, Rossana Melo, como parte integrante da programação do Seminário de Iniciação Científica (SEMIC) da UFJF. A mostra perfez uma trajetória especial fora do Brasil antes de chegar à Galeria Helio Fádel.

Acesse o edital completo, com todas as informações necessárias para participar da seleção. As inscrições serão realizadas exclusivamente por via digital.

Mais informações pelos telefones (32) 2102-3964 / 3965 ou pelo e-mail contato.procultura@ufjf.br