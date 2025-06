Na manhã desta segunda-feira (30), um acidente envolvendo um veículo Citroën C3, com placa da cidade de Tocantins, resultou na morte de uma jovem do sexo feminino.

Segundo as primeiras informações, o motorista teria perdido o controle da direção e o carro bateu com o teto em uma árvore, na Avenida Juiz de Fora, nas proximidades do Hospital Dr. João Penido.

A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A identidade da jovem ainda não foi confirmada oficialmente.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.