Uma paciente de 69 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória (PCR) após um episódio de broncoaspiração, no bairro Teixeiras, em Juiz de Fora, na noite dessa segunda-feira (21), mas a rápida ação de um familiar e o trabalho do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) garantiram um final feliz.

Johnny William dos Santos, que estava com a idosa no momento do ocorrido, ao identificar os sinais da PCR, não hesitou: ligou imediatamente para o SAMU e iniciou as manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). Sua pronta intervenção foi crucial para manter a paciente com chances de recuperação até a chegada da equipe de socorro.

Os profissionais do SAMU, no local, deram continuidade aos esforços de Johnny. E em apenas 10 minutos, a paciente voltou a apresentar circulação espontânea. Após ser estabilizada, ela foi encaminhada à UPA Ana Nery para receber os cuidados médicos necessários e seguir com sua recuperação.