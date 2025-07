Na noite desta quarta-feira (24), um motociclista de 24 anos foi socorrido pelo Samu após se envolver em uma colisão com um carro na Avenida Brasil, no bairro Mariano Procópio, em Juiz de Fora. A vítima sofreu escoriações no pé e no abdômen, sem gravidade. Durante o atendimento, os socorristas identificaram um pico hipertensivo, motivo pelo qual o jovem foi encaminhado para a UPA Norte.

