A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realiza a limpeza da caixa de partida da Estação de Tratamento de Água (ETA) São Pedro, na próxima terça-feira, 29, entre 8h e 17h.

Por isso, será necessário interromper, momentaneamente, o funcionamento da unidade, podendo comprometer o fornecimento de água nos bairros da Cidade Alta.

A Cesama pede aos moradores da área afetada para que economizem água durante os trabalhos. O abastecimento será retomado assim que a limpeza for concluída, com regularização do abastecimento ao longo da noite de terça-feira (29), e madrugada de quarta-feira (30).