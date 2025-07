O projeto "Jogada de Mestre", uma iniciativa do Instituto Albert Sabin em parceria com a Associação dos Cegos de Juiz de Fora, está transformando a vida de 20 pessoas com deficiência visual na região. Há três meses, os participantes têm acesso a aulas gratuitas de xadrez, ministradas pelo professor Giovani Maia, que tem vasta experiência na área e é membro da Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais (FBXDV) desde 2017.

As aulas, que acontecem às quartas-feiras e sextas-feiras na sede da Associação, têm servido como uma ponte para a inclusão e o desenvolvimento pessoal. Mais do que aprenderem a jogar, os alunos estão descobrindo novas possibilidades de interação, autonomia e autoestima.

Preparação para a Copa Brasil de Xadrez:

A dedicação e o entusiasmo dos participantes são notáveis. Apesar de serem iniciantes, eles já estão se preparando para um grande evento: a etapa Sudeste da Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais, que ocorrerá pela primeira vez em Juiz de Fora, entre os dias 15 e 17 de agosto.

"Eles ainda não estão no nível dos campeões, mas o importante é que o xadrez abriu novas oportunidades", destaca o professor Giovani Maia. "Eles estão motivados a descobrir tudo o que o xadrez inclusivo tem a oferecer".

