A 39ª Expo-Feira de Gado Leiteiro de Torreões tem programação neste fim de semana, com entrada gratuita. O evento, que integra o tradicional circuito de exposições do município, será realizado até este domingo (27), com atrações como shows ao vivo, torneios leiteiros, exposição de bezerras, atividades infantis e programação religiosa.

No local, o público poderá conferir ordenhas, julgamento de bezerras, premiações e atividades recreativas.

Transporte com ônibus extras:

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) irá reforçar a operação da linha 519, com horários extras.

Confira abaixo os principais horários:

Sábado (26): saídas do Centro para Torreões às 19h30 e 21h20; retornos de Torreões para Juiz de Fora às 20h50, 2h20 e 3h.

Domingo (27): programação regular com reforço no atendimento.

Confira a programação completa:

Sábado (26)



13h – Julgamento das bezerras Girolando Sete Estrelas

Shows:

Felipe e Luan

Letícia e Vanessa

DJ Morango

Mineirinhos do Forró

Domingo (27)

8h – Quinta ordenha

12h30 – Premiação dos produtores

Shows:

Palhaço Rosquinha

Beto TX (Buteco Sertanejo)

Hugo e Alex