A partir de agora, os eventos de Carnaval de Juiz de Fora contarão com pontos de apoio dedicados ao combate ao assédio, abuso, discriminação e preconceito. A medida é resultado da sanção da Lei nº 15.155/25 pelo Executivo, nessa terça-feira (22). A legislação, de autoria da vereadora Kátia Franco (PSB), visa coibir comportamentos inadequados e proteger, em especial, as mulheres durante as festividades.

De acordo com a vereadora, a nova lei busca enfrentar uma realidade recorrente. "Nas diversas festividades, os limites acabam dando margem para a ocorrência de abusos já recorrentes no cotidiano de nossa sociedade. Neste contexto há quem ultrapasse a barreira da festividade e são as mulheres as mais prejudicadas", afirmou Kátia Franco.

Como os pontos de apoio funcionarão:

A lei determina que a Prefeitura de Juiz de Fora será responsável por definir a localização dos pontos de apoio, além de treinar e uniformizar as equipes que atuarão no local. O objetivo é que as vítimas possam buscar ajuda, obter informações e auxiliar na identificação dos agressores.

As equipes, segundo a legislação, poderão prestar assistência à vítima, auxiliando-a a procurar a delegacia da Polícia Civil ou a receber assistência médica. Além disso, os agentes terão o poder de identificar agressores e levá-los até a polícia.

"O assédio sexual é uma manifestação sensual ou sexual, sem o consentimento da pessoa a quem se dirige. Geralmente, são abordagens grosseiras, ofensas e propostas inadequadas que constrangem, humilham, ameaçam e amedrontam", explicou a parlamentar.

A norma também permite que a Administração Municipal realize parcerias com entidades privadas para viabilizar a instalação e o funcionamento desses pontos de apoio.

