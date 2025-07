A Prefeitura de Juiz de Fora iniciou, nesta terça-feira (29), uma obra de melhoria viária na Rua Paracatu, nas proximidades da Garganta do Dilermando. A intervenção prevê a redução do canteiro central para a criação de uma nova faixa de circulação no sentido Bandeirantes.

A medida tem como objetivo aumentar a fluidez do trânsito e reduzir congestionamentos no trecho. Equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) já começaram a retirada de parte do canteiro.

Na sequência, serão realizados a remoção de material, construção da base, asfaltamento e ajustes nos meios-fios. Após a conclusão das etapas, a sinalização de trânsito será atualizada.