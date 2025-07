A Prefeitura de Juiz de Fora sancionou a Lei nº 15.164/2025, que regulamenta a criação, reprodução e comercialização de animais domésticos como cães, gatos e coelhos no município. A nova legislação, publicada no Diário Oficial do Município quarta-feira (30), é resultado do Projeto de Lei nº 186/2023, de autoria da vereadora Kátia Franco.

Com foco na proteção animal, a lei impõe regras específicas para criadouros comerciais, domésticos e criadores amadores, incluindo a exigência de registros em órgãos de fiscalização, alvará de funcionamento e emissão de nota fiscal. A reprodução de animais só será permitida em estabelecimentos ou por pessoas físicas devidamente cadastradas e regularizadas.

A norma também estabelece uma série de exigências sobre o bem-estar dos animais. Entre elas estão: ambientes com espaço adequado para locomoção e descanso, áreas para banho de sol, higienização correta, controle de doenças e acompanhamento veterinário. A reprodução fica restrita a animais saudáveis, com certificado de origem e proíbe o cruzamento entre irmãos.

Além disso, a venda, permuta ou doação dos animais só poderá ocorrer após os 60 dias de vida. Os filhotes devem estar vacinados, vermifugados, microchipados, desmamados e com capacidade de se alimentar sozinhos. Na entrega, o criador deve fornecer uma série de documentos ao novo tutor, como comprovantes de vacinação, esterilização (quando aplicável), número do microchip e manual com orientações sobre a raça e cuidados básicos.

A comercialização de animais em vias públicas, praças e parques está proibida. Apenas eventos de adoção previamente autorizados poderão ocorrer nesses espaços. A lei também determina que todos os anúncios em jornais, redes sociais ou materiais impressos — contenham informações como nome do criador, número de registro na Vigilância Sanitária, CNPJ e contatos.

Os estabelecimentos estarão sujeitos a inspeções periódicas pelos órgãos competentes. Em caso de descumprimento, as penalidades incluem advertência, multas (que podem chegar a R$ 1.000 por animal vendido irregularmente), apreensão dos animais, interdição do local, cassação da licença e até fechamento administrativo.

A receita arrecadada com as multas será revertida para a Secretaria do Bem-Estar Animal, destinada a ações como castrações, tratamentos e acolhimento de animais em situação de risco.

A nova legislação já está em vigor e, segundo o texto, se aplica também à venda por meio de sites ou plataformas digitais sediadas em Juiz de Fora. A intenção é garantir mais segurança, saúde e dignidade para os animais e mais responsabilidade por parte dos criadores.