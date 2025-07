A empresa Vale Corrêa Empreendimentos Imobiliários foi autuada nesta terça-feira (29) por crime ambiental na cabeceira do Ribeirão das Rosas, em Juiz de Fora. A ação foi realizada pela Fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (SEDUPP), em conjunto com a Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e Polícia Militar de Meio Ambiente. A multa pode chegar a R$ 400 mil.

Denúncias e levantamentos técnicos apontaram diversas irregularidades, como extração ilegal de saibro, desmatamento, abertura de vias, carreamento de solo e aterramento de nascentes. As ações ilegais causaram degradação em áreas de preservação permanente, danos à vegetação nativa e aos recursos hídricos da bacia do Ribeirão das Rosas.

Foram lavrados três autos de infração gravíssima: intervenção em APP, operação sem licença ambiental e degradação ambiental. Além disso, foram emitidos um auto de interdição e uma notificação exigindo a recuperação da área degradada, com a apresentação de um plano de restauração.

As intervenções têm contribuído para o assoreamento do ribeirão e aumento das inundações em bairros da região Nordeste da cidade, como Grama, Filgueiras e Vila dos Sonhos.

Tags:

Crime Ambiental