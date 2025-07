Uma reunião mediada pelo Ministério Público do Trabalho, realizada nesta quarta-feira (30), colocou em pauta a negociação coletiva dos trabalhadores do transporte urbano de Juiz de Fora. Estiveram presentes representantes do Consórcio Via JF, do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Juiz de Fora (SINTTRO-JF) e da Prefeitura Municipal.

Durante o encontro, os profissionais da área apresentaram uma proposta de reajuste salarial de 12% para a categoria. Em contrapartida, as empresas que compõem o Consórcio Via JF propuseram um reajuste de 4,7%, garantindo a manutenção dos benefícios já existentes para os trabalhadores.

O representante do SINTTRO-JF, Claudinei Janeiro, explicou que a proposta de 4,7% foi rejeitada de imediato. Mas apesar da rejeição inicial, ele explicou a necessidade de seguir com as negociações.

Por isso, agora a proposta será levada para análise nas assembleias que ocorrem em dois horários, às 9h e às 15h, nesta quinta-feira (31), para garantir a participação máxima dos trabalhadores.

Uma nova rodada de negociações entre as partes também está agendada para o dia 8 de agosto.

Entenda:

O transporte público de Juiz de Fora paralisou suas atividades na última quinta-feira (24), após reunião entre os trabalhadores da categoria e o Consórcio Via JF.

O Consórcio já recebeu mais de R$ 70 milhões em subsídios da Prefeitura Municipal até maio deste ano, entretanto ofereceu um reajuste de 2,5% para os trabalhadores que rejeitaram a proposta apresentada pela empresa, culminando na paralisação.