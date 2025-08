A Cesama iniciou a instalação de bebedouros públicos em dez praças da cidade nesta semana. As estações oferecem água potável gratuita, nas versões natural e gelada, com estrutura acessível para cadeirantes e espaço exclusivo para pets.

Os equipamentos são certificados pelo Inmetro e foram contratados por meio de empresa especializada, responsável pelo fornecimento, instalação, personalização, manutenção preventiva e corretiva por cinco anos. Segundo a Cesama, o objetivo é garantir o pleno funcionamento das estruturas mesmo com o uso contínuo e as condições do ambiente público.

Receberão os novos bebedouros as seguintes localidades: