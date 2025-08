A Prefeitura de Juiz de Fora promove, no dia 13 de agosto, a 1ª Conferência Municipal de Esporte, com o tema “O Esporte a Serviço de uma Cidade Educada, Saudável e Inclusiva”. O evento é organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH).

As inscrições são gratuitas, vão até 7 de agosto e devem ser feitas exclusivamente on-line. A participação ativa nos debates exige inscrição prévia, com escolha de um dos eixos temáticos. O número de vagas por grupo é limitado a 70 pessoas. Quem não se inscrever poderá participar como ouvinte.

A programação será dividida em dois turnos:

Manhã (8h às 12h) – Palestras no Teatro Paschoal Carlos Magno (capacidade para até 400 pessoas)

Tarde (13h30 às 17h30) – Grupos temáticos e plenária final no Ritz Plaza Hotel

Durante os grupos de trabalho, serão discutidas propostas para fortalecer o esporte como política pública. Cada grupo contará com um(a) coordenador(a), relator(a) e delegado(a), este último com foco na inclusão de políticas voltadas a grupos vulneráveis.

Ao final, cada grupo poderá apresentar até cinco propostas, que serão debatidas em plenária. As contribuições serão organizadas em um relatório final, que servirá de base para ações futuras no setor esportivo do município.

A conferência não elegerá delegados, como em edições estaduais ou nacionais, e terá foco na escuta e formulação de propostas.