A Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) abriu o período de credenciamento de blocos interessados em participar do Carnaval de Juiz de Fora em 2026. O prazo para envio das propostas vai até o dia 24 de agosto.

O formulário de pré-cadastro está disponível no site da Prefeitura Municipal e tem como objetivo reunir informações iniciais para o planejamento e organização do evento.

O preenchimento do formulário não garante a autorização para a participação no Carnaval. Todas as propostas serão analisadas por uma comissão composta por Funalfa, Polícia Militar e demais órgãos competentes.

Serão selecionadas até 90 propostas e os blocos pré-selecionados serão incluídos em um grupo oficial de WhatsApp, por meio do contato informado no formulário. As instruções para a próxima etapa, que é a solicitação do alvará, serão repassadas por esse canal.

A Funalfa irá oferecer estrutura básica de apoio para os desfiles, incluindo gradis, banheiros químicos e equipe de apoio, sem repasse financeiro direto aos blocos.