No combate ao mosquito Aedes aegypti, os Agentes de Combate às Endemias (ACE) de Juiz de Fora realizam até esta sexta-feira (8), as rotas de visitas e vistorias a residências e lotes em diversos bairros do município. As atividades acontecem semanalmente, conforme cronograma definido pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde.

É importante o apoio dos moradores na abertura de suas residências para que os profissionais possam realizar o trabalho de tratamento focal. Todos os servidores estarão identificados e uniformizados.

Confira a rota dos agentes nesta semana (04/08 a 08/08):



Região Central

Jardim Glória

Região Sul

Santa Luzia

Região Norte

Parque das Torres

Alto São Judas Tadeu

Jardim Natal

Santa Clara

Remonta

Região Nordeste

Granjas Betânia

Cidade Alta (Região Oeste)

Santos Dumont

Guadalajara

Região Leste

Nossa Senhora Aparecida

Região Sudeste

Costa Carvalho