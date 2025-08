A Prefeitura de Juiz de Fora contratou um psicólogo e um assistente social para atuarem na rede pública de educação básica, atendendo ao que determina a Lei Federal nº 13.935/2019. A medida foi tomada após atuação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação no município.

A contratação ocorreu após a instauração de um Inquérito Civil para apurar a ausência dos serviços na rede de ensino. De acordo com a promotora de Justiça Samyra Ribeiro Namen, o resultado foi alcançado por meio de negociação com as secretarias municipais de Educação e de Recursos Humanos.

A promotora destacou que a lei exige a implementação dos serviços de forma planejada, conforme diagnóstico das necessidades locais, e que não é lícita a omissão no cumprimento da norma.

Com a confirmação da lotação dos profissionais, o MPMG encerrou o inquérito, destacando o êxito da atuação extrajudicial na indução de políticas públicas educacionais.