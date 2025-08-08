Na manhã dessa quinta-feira (7), uma operação deflagrada pela Polícia Civil resultou na apreensão de veículos de alto padrão em Juiz de Fora. De acordo com a Polícia Federal, a ação faz parte de uma investigação que apura o uso irregular de verbas públicas oriundas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Segundo as autoridades, o esquema envolve suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude em contratos relacionados ao setor educacional. A operação foi desencadeada a partir do trabalho da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor), que cumpriu mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

Entre os bens confiscados, estão carros avaliados em valores superiores a R$ 500 mil, como um Porsche e uma BMW. Os investigadores acreditam que os veículos tenham sido adquiridos com recursos desviados da educação pública.

A PF informou que a movimentação financeira do grupo investigado é incompatível com a renda declarada pelos envolvidos. As suspeitas apontam para a existência de contratos fraudulentos com prefeituras, que teriam facilitado o acesso a recursos do Fundeb.

Ainda de acordo com a corporação, a investigação segue em andamento e outras fases da operação não estão descartadas. Os nomes dos suspeitos e das instituições envolvidas não foram divulgados até o momento, para não comprometer o curso das apurações.



