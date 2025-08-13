O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) confirmou decisão que obriga o município de Juiz de Fora a garantir transporte escolar ininterrupto a todos os alunos da rede municipal matriculados fora de seu zoneamento e residentes na zona urbana, além de assegurar deslocamento para o responsável por estudantes do ensino fundamental ou para quem não possa ir sozinho à escola.

A determinação atende a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que apontou que a falta de vagas em algumas escolas leva alunos a estudarem longe de casa, dificultando o acesso de famílias sem recursos para custear transporte.

O município recorreu, alegando já oferecer programas como transporte escolar rural e cartões de passe gratuito para estudantes e pessoas com deficiência, além de defender que a escolha do modelo de transporte cabe ao Poder Executivo. A 6ª Câmara Cível do TJMG, no entanto, considerou que as medidas atuais não contemplam casos de crianças que precisam da presença dos pais, os quais não recebem auxílio.

O acórdão estabelece que o município tem 15 dias para implementar a medida, podendo ampliar o “passe fácil” ou oferecer transporte direto. O descumprimento acarretará multa diária de R$ 1 mil, limitada a 30 dias.