No sábado (16), o Canil Municipal da Secretaria do Bem-Estar Animal (Sebeal) realiza um evento de adoção responsável de gatos no Bahapet, na Rua Benjamin Guimarães, 315, bairro Santa Catarina, das 9h às 13h. Interessados passarão por entrevista para avaliação de aptidão e devem levar caixa de transporte ou coleira para garantir a segurança do animal.
Durante a ação, também será feita microchipagem gratuita de cães e gatos, medida que auxilia na identificação e combate ao abandono.
A iniciativa integra a campanha “Me adota aí!”, lançada pela Prefeitura de Juiz de Fora para incentivar a adoção de animais do Canil Municipal. As visitas ao local ocorrem de segunda a sexta, das 9h às 10h30 e das 13h às 15h30, ou por agendamento pelo telefone (32) 98416-3648. O Canil fica na Rua Bartolomeu dos Santos, 680, bairro São Damião.