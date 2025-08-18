O Corpo de Bombeiros resgatou dois animais silvestres neste domingo (17) em Juiz de Fora.

No bairro Monte Castelo, um macaco Bugio sofreu choque elétrico ao passar pela rede e caiu de cerca de sete metros de altura. O animal, que apresentava queimaduras e sinais de torpor, foi resgatado e encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS).

Já no distrito de Penido, os militares recolheram uma ave de rapina de grande porte, possivelmente uma Águia-cinzenta, encontrada ferida por moradores. O animal, com envergadura de cerca de dois metros, foi levado ao batalhão e, após avaliação veterinária, encaminhado ao Ibama para tratamento.