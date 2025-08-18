As negociações salariais do transporte urbano municipal terminaram de novo sem um acordo final, entre o Consórcio Via JF e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Juiz de Fora (SINTTRO-JF), realizada nesta segunda-feira (18), com mediação do Ministério do Trabalho.

Dessa vez, o Ministério do Trabalho apresentou a nova proposta de reajuste salarial de 5,18% que foi também rejeitada pela categoria, um pequeno aumento em relação aos 4,7% oferecidos inicialmente pelo Consórcio Via JF. Os profissionais da área já tinham apresentado uma proposta de reajuste salarial de 12%.

De acordo com o representante do SINTTRO-JF, Claudinei Janeiro, as negociações entre o sindicato e a empresa terminaram sem avanços significativos. A proposta apresentada foi prontamente rejeitada pela diretoria sindical, que a considerou de pouca relevância.

Uma nova reunião está marcada para a próxima segunda-feira (25), às 14h.

Acordo | Rodoviários