O Demlurb convocou 160 classificados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 para a realização de exames médicos admissionais.

Os convocados devem comparecer ao Setor de Biometria do Demlurb, na Avenida Francisco Valadares, nº 1.000, bairro Vila Ideal, nas datas e horários definidos no ato de convocação. A ausência implicará eliminação, sem segunda chamada.

Do total de vagas, 20% foram reservadas a pessoas com deficiência, conforme previsto no edital. Caso não sejam preenchidas, serão destinadas à ampla concorrência.

A lista de convocados pode ser consultada no site da PJF.

