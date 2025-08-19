A campanha “Agasalhe uma Criança” foi lançada pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), nesta terça-feira (19), vinculada à ação “Juiz de Fora Solidária no Frio”. As doações serão direcionadas para crianças atendidas pela Assistência Social da Prefeitura.
A iniciativa busca arrecadar mantas, luvas, roupas de frio infantis, para crianças de até 12 anos de idade.
Confira onde fazer sua doação:
Prédio-sede da PJF - Avenida Brasil, 2001, Centro;
Casa da Mulher - Avenida Garibaldi Campinhos, 169, bairro Vitorino Braga;
Restaurantes Populares - Rua Halfeld, 305, Centro, e Rua Diogo Álvares, 664, Benfica.
Secretaria de Igualdade Racial - Paço Municipal - Esquina da Rua Halfeld com a Avenida Barão do Rio Branco;
Parque da Lajinha - Av. Deusdedith Salgado - Teixeiras;
PAM Marechal - Rua Marechal Deodoro, 496, Centro.
TODAS as unidades do Diga:
DIGA | Centro
Avenida Barão do Rio Branco, 1843 (2° andar);
Procon - Avenida Presidente Itamar Franco, 992
DIGA | Sul
Rua Porto das Flores, 276 - Santa Luzia
DIGA | Centro/Sul
Rua São Mateus, 300 - São Mateus
DIGA | Norte
Praça Coronel Jeremias Garcia - Benfica
DIGA | Nordeste
Avenida Rui Barbosa, 530 - Santa Terezinha
DIGA | Oeste
Avenida Presidente Costa e Silva, 2066 - São Pedro