A campanha “Agasalhe uma Criança” foi lançada pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), nesta terça-feira (19), vinculada à ação “Juiz de Fora Solidária no Frio”. As doações serão direcionadas para crianças atendidas pela Assistência Social da Prefeitura.

A iniciativa busca arrecadar mantas, luvas, roupas de frio infantis, para crianças de até 12 anos de idade.

Confira onde fazer sua doação:

Prédio-sede da PJF - Avenida Brasil, 2001, Centro;

Casa da Mulher - Avenida Garibaldi Campinhos, 169, bairro Vitorino Braga;

Restaurantes Populares - Rua Halfeld, 305, Centro, e Rua Diogo Álvares, 664, Benfica.

Secretaria de Igualdade Racial - Paço Municipal - Esquina da Rua Halfeld com a Avenida Barão do Rio Branco;

Parque da Lajinha - Av. Deusdedith Salgado - Teixeiras;

PAM Marechal - Rua Marechal Deodoro, 496, Centro.



TODAS as unidades do Diga:

DIGA | Centro

Avenida Barão do Rio Branco, 1843 (2° andar);

Procon - Avenida Presidente Itamar Franco, 992

DIGA | Sul

Rua Porto das Flores, 276 - Santa Luzia

DIGA | Centro/Sul

Rua São Mateus, 300 - São Mateus

DIGA | Norte

Praça Coronel Jeremias Garcia - Benfica

DIGA | Nordeste

Avenida Rui Barbosa, 530 - Santa Terezinha

DIGA | Oeste

Avenida Presidente Costa e Silva, 2066 - São Pedro

