Em mais uma ação de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, a Polícia Civil deflagrou a operação "Sugar Daddy" na manhã desta quarta-feira (20), com o objetivo de dar cumprimento a três mandados de busca e apreensão nas cidades de Juiz de Fora, Astolfo Dutra e Piraúba.

As investigações apuram a prática de crimes de armazenamento de material pornográfico infantojuvenil, favorecimento à prostituição e ameaça.

Durante a operação, coordenada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Juiz de Fora, foram apreendidos celulares, computador e diversos materiais de cunho criminalístico que serão submetidos à análise pericial.

De acordo com a titular da Deam em Juiz de Fora, delegada Alessandra Azalim, a ação tem um simbolismo especial por ocorrer durante o Agosto Lilás. "Esse mês é dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. A operação vem reforçar que a prática de registrar cenas de intimidade envolvendo crianças e adolescentes é crime. O registro não autorizado da intimidade sexual é uma infração penal com sérias consequências, que vão desde pena de reclusão até multas substanciais.", destacou.

combate | Crianças | Crimes | operação | Sexuais | Violência