Nesta quinta-feira (21), o Consórcio Via JF divulgou uma nota para esclarecer pontos relacionados à campanha salarial dos trabalhadores do transporte coletivo urbano de Juiz de Fora. O posicionamento ocorre em meio ao processo de negociação com o sindicato da categoria e busca corrigir informações que, segundo o Consórcio, estariam sendo interpretadas de forma equivocada por parte da sociedade.

De acordo com o comunicado, é improcedente atribuir à Prefeitura qualquer responsabilidade nas negociações salariais em andamento. O Consórcio afirma que, durante as reuniões mediadas pelo Ministério do Trabalho, em nenhum momento transferiu ou atribuiu obrigações à Administração Municipal, mantendo sua autonomia nas tratativas com a representação dos trabalhadores.

O percentual de reajuste de 5,18% mencionado pelo sindicato, segundo a nota, foi uma sugestão apresentada pelo próprio Ministério do Trabalho, que atua como mediador no processo. O Consórcio informa que a proposta está sendo avaliada com base em critérios técnicos, levando em consideração a viabilidade econômica e a preservação da sustentabilidade do sistema de transporte coletivo.

Ainda segundo o posicionamento oficial, a entidade reconhece a importância dos rodoviários para o funcionamento do serviço e reforça que mantém um canal de diálogo aberto com o sindicato, sempre pautado pelo respeito e pela transparência. A meta, segundo o Consórcio, é construir um acordo que atenda às demandas da categoria, sem comprometer a continuidade e a qualidade do serviço oferecido à população.

Uma nova rodada de negociação está agendada para a próxima segunda-feira, 25 de agosto. A expectativa do Consórcio é de que haja avanços concretos e que seja possível chegar a um consenso, evitando paralisações e garantindo a estabilidade do transporte público na cidade.

