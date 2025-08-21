Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) das regiões Sudeste, Sul e Norte promovem ações especiais nos bairros Costa Carvalho, Ipiranga e Santa Cruz, em Juiz de Fora, das 8h às 12h, neste sábado (23). A iniciativa aproxima os serviços da comunidade, facilitando o acesso da população à rede socioassistencial.

No bairro Costa Carvalho, o Cras Sudeste estará de portas abertas, na Rua Costa Carvalho, 7, com atendimento dos serviços regulares.

Já o Cras Ipiranga realiza a ação do Cras Móvel na Creche Arco-Íris (Rua Francisco Henriques, 101, bairro Santa Luzia), com participação do Centro de Convivência local, que apresentará suas atividades.

No Santa Cruz, o Cras Norte atende por meio da van do Cras Móvel, na Rua Sebastião Roberto Schneider, s/nº, ao lado do Campo do São Damião, beneficiando também moradores do bairro São Damião.

Durante as ações, a população poderá contar com:

Atendimentos técnicos, orientações e encaminhamentos para gratuidade da segunda via de documentos;

Informações e cadastros em programas sociais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Cadastro e atualização no CadÚnico, mediante apresentação de originais e cópias dos documentos de todos os membros da família (CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência atualizado).

A proposta é fortalecer vínculos familiares e comunitários, por meio da ampliação do acesso aos serviços socioassistenciais em dias e horários alternativos, contribuindo para a inclusão social e a garantia de direitos.