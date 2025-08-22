Na madrugada desta sexta-feira (22), o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para combater um incêndio em um carro de passeio abandonado na Rua Barão de São Marcelino, no bairro São Mateus, em Juiz de Fora.

Segundo relatos de moradores, o veículo era utilizado por pessoas em situação de rua. As equipes controlaram as chamas rapidamente, evitando a propagação. Ninguém ficou ferido.

Após a ocorrência, a Polícia Militar assumiu a responsabilidade pelo local. Não houve registro de imagens do incidente.

Tags:

incêndio