A Câmara Municipal de Juiz de Fora realiza, nesta terça-feira (6), uma audiência pública para discutir a situação e as perspectivas dos desfiles das escolas de samba do Carnaval 2026. O debate acontece às 15h, no Plenário da Casa Legislativa.

A audiência foi solicitada pelo vereador Maurício Delgado (REDE), após a apresentação de dois requerimentos que pedem esclarecimentos sobre a situação financeira para a realização da festa no município. Segundo o parlamentar, a punição aplicada à Liga Independente das Escolas de Samba de Juiz de Fora pelo Ministério Público também motivou a convocação do debate.

De acordo com Maurício, o objetivo é obter informações sobre o modelo de realização, o planejamento e as condições para a viabilização do Carnaval em 2026.

Foram convidados para a audiência a promotora de Justiça do Ministério Público Danielle Vignoli Guzella Leite, o presidente da Liga das Escolas de Samba Gilberto Gil Martins da Costa, além dos secretários municipais Ronaldo Pinto Júnior (Governo) e Fernanda Finotti Cordeiro (Fazenda). O diretor da Funalfa, Rogério de Freitas, também foi convocado para o debate.

